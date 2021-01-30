Cumhurbaşkanı Tatar , Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 2 Şubat salı günü ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın 4 Şubat Perşembe günü yapacağı ziyaretler öncesinde Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri ile Zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla 2 Şubat salı günü ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la 4 Şubat perşembe günü yapacağı görüşmeler öncesinde Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanları ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile zoom üzerinden Kıbrıs uyuşmazlığı ve ekonomik konulara ilişkin görüş alış-verişinde ve değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19’a bağlı pandeminin başta sağlık olmak üzere KKTC ekonomisine vurduğu ağır darbenin de ele alındığı görüşmede önümüzdeki dönemde ekonomiyi ayağa kaldıracak tedbirler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ekonomik Örgütlere muhatapları ile yapacağı temaslarda dile getirilen sorunların aşılabilmesi için gerekli girişimleri yapacağını belirtti.