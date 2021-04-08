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Cumhurbaşkanı Tatar: “Esas olan bağımsızlığımız ve egemenliğimizdir”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Selin Candemir başkanlığındaki İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar: “Esas olan bağımsızlığımız ve egemenliğimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Selin Candemir başkanlığındaki İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, kadınların toplumdaki önemine ve mücadele yıllarında üstlendiği önemli rollere işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının kadına her zaman değer verdiğini ve kadınların olduğu yerlerde başarıların artığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, iş dünyasında ve siyasette çok başarılı kadınların olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışarak üreterek halkımızın bu topraklarda var olmaya devam edeceğini kaydetti.

 “Esas olan Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve egemenliğidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların bu mücadelede yerini almasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk girişimci kadınların yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, derneğe başarılar diledi.

İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Candemir, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, kadının ekonomideki yerini ve statüsünü artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Candemir ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’a derneğin hazırladığı ve Nezire Gürkan’ın yaptığı röportajları içeren “Girişimci Kadınların Başarı Öyküleri” isimli kitabı takdim etti.

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