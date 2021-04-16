Cumhurbaşkanı Tatar: Federal temelde bir anlaşma olamaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kursaların kapanması gibi bir durumun olmadığını kaydetti.

Tatar:"Biz Müslüman olarak inançlarımızı yaşadık. Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz. Bu hassas konu üzerinden gerginlik yaratılmasına gerek yoktur. İnanç özgürlüğü bir anayasal haktır. Kimsenin istismar etmesine izin vermeyiz. Burada inanç ve ibadet özgürlüğü fazlasıyla vardır"

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek gayri resmi toplantı öncesi son rötuşları yaptıklarını belirtti.

Tatar “Türkiye ile büyük bir fikir birliği içinde yeni bir siyaset geliştirdik. Bu bir günde geliştirilen bir siyaset değil. Bunda yılların mücadelesi var” dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Federal temelde bir anlaşma olamaz. Devletimize ve egemenliğimize sahip çıkacağız. Egemen eşit iki ayrı devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini masaya getireceğiz.”

