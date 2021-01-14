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Cumhurbaşkanı Tatar, Kamuran Celal Tarhan’ı evinde ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rahmetli anneannesi Vildan Müftüzade’nin arkadaşı Kamuran Celal Tarhan’ı evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kamuran Celal Tarhan’ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rahmetli anneannesi Vildan Müftüzade’nin arkadaşı Kamuran Celal Tarhan’ı evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Sesi Gazetesi sahibi Mehmet Küçük’ün, Cumhurbaşkanlığı Binası’nda 1960'lı yıllarda çekilmiş olan ve rahmetli anneannesi Vildan Müftüzade, annesi Canev R. Tatar ve kendisinin de dört yaşında olduğu bir fotoğrafı kendisine iletmesi ile hayatta olduğunu öğrendiği Kamuran Celal’i evinde ziyaret etti. Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla hanımın da çocukluk arkadaşı olan Kamuran Hanım, Cumhurbaşkanı Tatar’a anılarını anlatarak eski günleri yad etti.

Kamuran Celal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bu vefalı davranışından ve onu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken oldukça duygulu anlar yaşandı. Güzel ve samimi bir sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamuran hanıma çerçevelettiği fotoğrafı verdi ve vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyerek en kısa süre içerisinde Kamuran hanımı Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi. Fotoğrafta ayrıca rahmetli Süheyla Küçük, Pembe Turgut Küçük ve Ayten Derviş de yer almaktadır.

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