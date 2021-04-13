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Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği Başkanı Hakan Oran ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği Başkanı Hakan Oran ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.


Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Rum tarafının tek egemenlik üzerinde yıllar boyunca ısrarcı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, AB içerisinde tek egemenlik kavramının, güçlü olan tarafın otoritesinin egemenliğini beraberinde getireceğini ifade ederek bunun Kıbrıslı Türkler açısından doğuracağı tehlikelerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik temelinde bir antlaşmanın Kıbrıslı Türkler için bütün tehlikeleri ortadan kaldıracağına dikkat çekti.

“KIBRISLI TÜRKLER 60 YILA YAKINDIR KENDİ KENDİNİ YÖNETİYOR”
“Eşitlik temelinde bir antlaşma federasyon modelinde de olamadı çünkü karşı tarafın yönetim ve zenginliği eşit düzeyde paylaşmak gibi bir isteği hiçbir zaman olmadı. Bunları BM dahil bütün dünya biliyor” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, içinde bulunduğumuz koşullarda BM parametrelerinin esneklik gösterebileceğini veya değişebileceğini kaydetti. Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin 60 yıla yakındır kendi kendini yönettiğinin altını çizerek bunun ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDEKİ YAKLAŞIMIMIZA DESTEK BÜYÜK”
Konuşmasının devamında Brexit’e değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB’den ayrılabilmesinin  nedeninin egemenliği olduğuna dikkat çekerek egemenlik olgusunun önemini yineledi. Cenevre’de ay sonunda gerçekleşecek olan 5+ BM formatındaki gayri resmi görüşme öncesi akademisyenlerin, emekli bürokratların, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğe dayalı iş birliği temelindeki yaklaşımına büyük destek olduğunu ifade etti.

“CRANS MONTANA’DA YAŞANAN BAŞARISIZLIĞIN ARDINDAN FEDERAL ÇÖZÜMÜN RAFA KALKTI”
Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydeden Cumhurbaşkanı, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekti. Devletten devlete varılacak bir antlaşmanın sürdürülebilir olacağını da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, resmi olarak açıklama yapılmasa da uluslararası camiada da bu görüşleri destekleyenler olduğunu kaydetti.


“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİLDİ”
Lefke Kalkındırma Derneği Başkanı Hakan Oran da gerçekleştirdiği konuşmada halkın Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir çözüm olması gerektiği yönünde bir mesaj verdiğini belirterek, Cenevre’de ay sonunda gerçekleşecek olan 5+ BM formatındaki gayri resmi görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Tatar’ın sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlemesinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Işık ve  Özel Danışman Muslu Akgüney hazır bulundu.

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