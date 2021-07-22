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Cumhurbaşkanı Tatar: “Ok Yaydan Çıkmıştır”

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Cumhurbaşkanı Tatar: “Ok Yaydan Çıkmıştır”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Ok Yaydan Çıkmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerilerini haklı, doğru ve kalıcı olduğunu ve bundan geri adım atılamayacağını belirtmesinin tüm dünyaya yönelik çok önemli bir mesaj olduğunu belirterek “Ok yaydan çıkmıştır ve hedefe doğru ilerlemektedir ve bunu engelleyecek hiç bir güç de yoktur” dedi.

Egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını kaydetti.

Halkın vatan bildiği bu topraklarda kendi devletinin çatısı altında sonsuza dek yaşayacağını, egemenliği ile özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, Rum'un azınlığı olmayacağını dünyaya bir kez daha haykırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kardeş Azerbaycan Milletvekilleri ile diğer değerli konuklarımızın bu mutlu günümüzde aramızda bulunmaları bizlere onur ve şeref vermiştir. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımıza  şahsım ve halkım adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Üç devlet tek millet olduğumuzu dünyaya bir kez daha gösterirken, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma ve açıklamalar bizlere güç vermiştir.”

Kıbrıs sorunundaki yeni politikalarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerimizin haklı, doğru ve kalıcı olduğunu ve bundan geri adım atılamayacağını belirtmesi tüm dünyaya yönelik çok önemli bir mesajdır. Federal temele dayalı çözüm şekli gerçekleşmeyecek bir hayal olarak kalırken tek gerçekçi çözüm, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye tarafından desteklenen egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklidir. Bundan asla geriye dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefe doğru ilerlemektedir ve bunu engelleyecek hiç bir güç de yoktur” ifadelerini kullandı. 

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını, bundan sonra da her türlü yardım ve katkının süreceğini belirtmiş olmasının da KKTC'nin daha da kalkınması ve güçlenmesi için oldukça önemli olduğuna işaret ederek bu nedenle de teşekkürlerini sundu.

MARAŞ’TA İKİNCİ ADIM
“Maraş açılımımızın ikinci adımı da çözülemeyen Kıbrıs sorununun yarattığı mağduriyetlerin ve insan haklarının da yerine getirilmesi niyetiyle pilot bölgenin askeri bölge statüsünden sivile dönüştürülebilmesi olduğunu belirten Tatar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir, aramızda kan, can ve gönül bağları vardır. Kim ne yaparsa yapsın, hangi saldırılar gelirse gelsin, bu bağların koparılması mümkün değildir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Anavatan Türkiye’ye daha da sıkı sarılacağız, can, kan ve gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz.”

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