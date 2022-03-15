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Cumhurbaşkanı Tatar, Süheyla Küçük’ün hayatını konu alan belgesel gösterimini izledi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından kadın öyküleri serisi kapsamında  hazırlanan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Kıbrıs’ın ilk First Lady’si Süheyla Küçük’ün hayatını konu alan belgesel gösterimini izledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Süheyla Küçük’ün hayatını konu alan belgesel gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından kadın öyküleri serisi kapsamında  hazırlanan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Kıbrıs’ın ilk First Lady’si Süheyla Küçük’ün hayatını konu alan belgesel gösterimini izledi. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) yer alan belgesel gösteriminde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, çok özel bir kadın olan Süheyla Küçük’ün belgeselini izlemek üzere bir araya geldiklerini belirterek Kıbrıs Türk halkının liderinin eşi Süheyla Küçük’ün, zarafetiyle ve insanlığıyla halk arasında dayanışmayı sağlayan kişiliğiyle örnek biri olduğunu ifade etti. 

Süheyla Küçük’ün; eşi Dr. Fazıl Küçük’e yaptığı katkıların yanı sıra diplomasiye ve protokole uyumlu, eşinin önüne geçmeden yanında durabilen ve devletin zirvesindeki adamı en iyi şekilde taşıyabilen çok değerli biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, duruşuyla yabancı diplomat, büyükelçi eşleri arasında Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil eden Süheyla Küçük’ün Kıbrıs’ın ilk First Lady’si olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin başkanlığını başarıyla sürdüren Süheyla Küçük’ün kadınların örgütlenmesinde ve Kıbrıs Türk kadının çağdaş medeniyet ölçülerini yakalamasında aydın kişiliğiyle büyük hizmetleri olduğunu söyledi. 

“ZEKÂSINA VE HAFIZASINA HER ZAMAN HAYRAN KALDIM” 

Süheyla Küçük’ü anlatırken kitaptan değil yaşayarak, kendisini tanıdığı şekliyle anlatabildiğini ifade eden Tatar, son günlerine kadar Süheyla Küçük’ü ziyaret ettiğini, her zaman zekâsına ve hafızasına hayran kaldığını anlattı.

Süheyla Küçük’ün mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkına yaptığı katkılara da değinen Tatar; “Bizim kalbimizde o her zaman müstesna yerini koruyacaktır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Süheyla Küçük’ü ve Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle andığı konuşmasında, belgeselin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük ise yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük’ün doğum gününde ve 14 Mart Tıp Bayramı’nda kadın öyküleri serisinde Kıbrıs’ın ilk First Lady’si ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin başkanı Süheyla Küçük’ün yer almasından büyük onur duyduğunu belirterek en derin sevgi ve saygılarıyla Süheyla Küçük'ü yad ettiğini belirtti.

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