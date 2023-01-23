Cumhurbaşkanı Tatar, TC Tenis Milli Takımı'na Seçilen Aren Baybars'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars’ın yeğeni 14 yaşındaki Aren Baybars’ın Türkiye Cumhuriyeti tenis milli takımına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, bu genç yaşta Türkiye Cumhuriyeti tenis milli takımına seçilmesiyle elde ettiği başarının bir gurur vesilesi olduğunu ve hem Türkiye’yi hem de KKTC’yi temsil edeceği uluslararası müsabakalarda kendisine başarılar diledi.