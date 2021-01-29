  • BIST 1.487
  • Altın 439,119
  • Dolar 7,2828
  • Euro 8,8513
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Cumhurbaşkanı Tatar'dan halka çağrı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alınan Covid -19 tedbirlerine uyulması için halka çağrıda bulundu. Tatar, “Kararlara halkımızın sıkı sıkıya uyması ve elzem durumlar haricinde evde kalınması önem arz etmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar'dan halka çağrı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alınan Covid -19 tedbirlerine uyulması için halka çağrıda bulundu. Tatar, “Kararlara halkımızın sıkı sıkıya uyması ve elzem durumlar haricinde evde kalınması önem arz etmektedir” dedi.

Tatar, ayrıca tüm sağlık çalışanlarını pandemi sürecinde göstermiş oldukları üstün gayret ve verdikleri mücadeleden dolayı kutladı ve teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Tatar bugün konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Dünya genelinde yeni tip corona virüs günlük vaka sayıları artarak devam ederken ülkemizde de benzer artışlar yaşanmaktadır. Bu bağlamda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, Bakanlar Kurulumuzun Covid-19 önlemleri çerçevesinde aldığı kararlara halkımızın sıkı sıkıya uyması ve elzem durumlar haricinde evde kalınması önem arz etmektedir. Her bireyin maske, mesafe, hijyen ve havalandırma gibi tedbirleri istisnasız uygulaması bulaşıcılık zincirini kırmada ve halk sağlığının korunması ile birlikte günlük artışların kontrolünde hayati önem taşımaktadır.
Aynı zamanda, olası temaslıların durumlarını gizlemeden Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerini bilgilendirmeleri, ülke olarak daha önce olduğu gibi bu süreçten başarıyla çıkmamızda önemli rol oynamaktadır. Bu bilinçle, hepimizin gereken hassasiyeti göstermesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Vatandaşlarımızın, sosyal medya ve benzeri mecralarda yaratılan bilgi kirliliği ile değil, Hükümetimizin aldığı tedbirler ve açıklamalar doğrultusunda hareket etmelerinin öneminin altını çizerim. Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarımızı pandemi sürecinde göstermiş oldukları üstün gayret ve verdikleri mücadeleden dolayı bir kez daha kutlar, özverili çalışmaları için teşekkürlerimi yinelerim”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Bugün Kapandı…29 Ocak 2021 Cuma 15:26
  • Arıklı: “Kapanma kararını 21 gün ya da 1 ay uzatmamız gerekebilir"29 Ocak 2021 Cuma 15:21
  • Akçiçek Hastanesi Başhekimi Birinci'nin testi pozitif!29 Ocak 2021 Cuma 15:15
  • Özersay:“Birlikte mücadele edip pandemiye karşı başarı sağlayacağız”29 Ocak 2021 Cuma 14:55
  • Arıklı Karakoç ve Güngörer’i kabul etti29 Ocak 2021 Cuma 14:52
  • Ev arkadaşını bıçakladı!29 Ocak 2021 Cuma 14:50
  • Lefkoşa'da kadına şiddet!29 Ocak 2021 Cuma 14:45
  • Kahvehaneye ateş açan zanlı mahkemede!29 Ocak 2021 Cuma 14:40
  • Casino'da sahtekarlık!29 Ocak 2021 Cuma 14:35
  • Darp edip 2 kişiyi kaçırdılar!29 Ocak 2021 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti