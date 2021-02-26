Cumhurbaşkanı Tatar:Gerçekçi bir zeminde uzlaşı mümkündür

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, gayrı resmi 5’li konferansın tarih ve yerinin açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar açıklamasında: “BM Genel Sekreteri’nin tarafımızca da onay verilen 5+BM gayri resmi toplantısının tarih, yer ve amacını açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kıbrıs’ta uzlaşı için yeni bir müzakere zemini şart. Yarım yüzyılı aşkın bir suredir başarısız olan bir zeminde yapılan müzakere süreçleri artık geride kaldı. Gerçekçi bir zemin temelinde adil ve kalıcı bir uzlaşı mümkündür. Anavatan Türkiye’nin de tam destek verdiği iki Devletin egemen eşitliğine ve işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu samimi ve yapıcı sekilde gayriresmi toplantıda muhataplarımızla ayrıntılarıyla paylaşacağız. Çalışmalarımızı Kıbrıs adasının ve bölgemizin istikrar ve refah adası olması icin yılmadan sürdürüyoruz.‘ dedi.