Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu oluşturuldu:Kurulda kimler var?

Koronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmak alınması gereken ekonomik ve mali önlemler konusunda tavsiye niteliğinde görüşler iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu oluşturulduğu belirtilerek, Ekonomi alanında değişik kesimlerin kaygılarını dinleyip, toplumsal huzursuzluğun azaltılmasına ve bu zor dönemin dayanışma ruhu içerisinde elbirliğiyle aşılmasına katkı yapmayı da hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu'nda şu isimlerin yer aldığı aktarıldı.

Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı ve Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası Ticaret Uzmanı

Serdar Denktaş, Maliye Eski Bakanı

Ahmet Havutçu, Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı

Fatma Coşar Kınış, Kalkınma Bankası Eski Genel Müdürü

Çağın Refik, Finans/Bankacılık

Engin Arı, Finans/Sigorta

Bülent Berkay, Finans/Bankacılık

Bülent Kanol, Turizm/Eğitim

Mehmet Seyis, Sendikacı

Mahmut Kamber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı

Dizem Ertaç, Akademisyen, Yakın Doğu Üniversitesi, Genel Denge Modelleri

Doç. Dr. Sertaç Sonan, Akademisyen, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Politik Ekonomi

Çalışmalarını internet ortamında başlatan kurul, vardıkları sonuçları Cumhurbaşkanına, hükümete iletecek ve gerektikçe kamuoyu ile de paylaşacak.