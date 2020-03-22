Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu oluşturuldu:Kurulda kimler var?

Koronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmak alınması gereken ekonomik ve mali önlemler konusunda tavsiye niteliğinde görüşler iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu oluşturulduğu belirtilerek, Ekonomi alanında değişik kesimlerin kaygılarını dinleyip, toplumsal huzursuzluğun azaltılmasına ve bu zor dönemin dayanışma ruhu içerisinde elbirliğiyle aşılmasına katkı yapmayı da hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu'nda şu isimlerin yer aldığı aktarıldı.
Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı ve Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası Ticaret Uzmanı
Serdar Denktaş, Maliye Eski Bakanı
Ahmet Havutçu, Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı
Fatma Coşar Kınış, Kalkınma Bankası Eski Genel Müdürü
Çağın Refik, Finans/Bankacılık
Engin Arı, Finans/Sigorta
Bülent Berkay, Finans/Bankacılık
Bülent Kanol, Turizm/Eğitim
Mehmet Seyis, Sendikacı
Mahmut Kamber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı
Dizem Ertaç, Akademisyen, Yakın Doğu Üniversitesi, Genel Denge Modelleri
Doç. Dr. Sertaç Sonan, Akademisyen, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Politik Ekonomi
Çalışmalarını internet ortamında başlatan kurul, vardıkları sonuçları Cumhurbaşkanına, hükümete iletecek ve gerektikçe kamuoyu ile de paylaşacak.
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