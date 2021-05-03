Dağyolu’nda Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu işbirliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Dağyolu’nda Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Toplantı, 4 Mayıs Salı günü saat 10.00’da, Dağyolu Spor Klübü’nde yer alacak. Toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirmede bulunacak.
Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacaktır.
Toplantı bölgedeki tüm üreticilerimize açıktır. Önemle duyurulur.
Hayvancılık Dairesi – Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
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