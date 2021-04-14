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Danimarka'da AstraZeneca aşısının kullanımı tamamen durduruldu

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Danimarka'da AstraZeneca aşısının kullanımı tamamen durduruldu
Danimarka'da AstraZeneca aşısının kullanımı tamamen durduruldu

Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durduran ilk Avrupa ülkesi oldu. Yetkililer, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca'yı aşılama kampanyası kapsamından çıkardı.

Danimarka, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurdu. Sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının ülkede yürütülen aşılama kampanyası kapsamından çıkarıldığını açıkladı. Avrupa'da AstraZeneca'nın kullanımını AstraZenecaülke Danimarka oldu.

EN AZ 140 BİN KİŞİ İLK DOZU OLDU

Mart ayında Oxford/AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan ülkede, ilk dozun ardından bazı hastalara kan pıhtılaşması teşhisi konulmuş, bir kişinin de öldüğü kaydedilmişti. Danimarka'da 140 binden fazla kişinin AstraZeneca aşısının ilk dozunu aldığı belirtildi.

'ASTRAZENECA İLE J&J VAKALARI ÇOK BENZER'

AstraZeneca aşısı gibi adenovirüs içeren ABD merkezli Johnson & Johnson (J&J) şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının Avrupa'ya dağıtımı şirket kararıyla ertelenmişti. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, J&J aşısını yaptıran bir kişinin kanda pıhtılaşma nedeniyle öldüğü kaydedilmişti. Bir FDA yetkilisi ise, AstraZeneca vakaları ile J&J vakalarının 'çok benzer' olduğunu söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa'da bir dizi ülkenin AstraZeneca aşısını kan pıhtısı vakalarını gerekçe göstererek askıya almasının ve bazı ülkelerde yaş sınırı getirilmesinin ardından aşının 'faydalarının risklerden fazla olduğunu' açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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