Darp zanlılarından 1'i serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet

Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik

ardından zanlılar Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin Güler tutuklanarak dün mahkeme

huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Barış Bişaroğlu’nun olayla bağı olmadığı

belirlendi ve serbest bırakıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis,

zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ve Barış Bişaroğlu’nun Vahim Zarar,

Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.10.2020

tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup,

aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan

ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre

Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara

uğrattıklarını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranmakta olan zanlılar, alınması

gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada 5

zanlının da poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu

kalmasına emir verdi.