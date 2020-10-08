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Darp zanlılarından 1'i serbest kaldı

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Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Darp zanlılarından 1'i serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet
Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik
ardından zanlılar Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin Güler tutuklanarak dün mahkeme
huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Barış Bişaroğlu’nun olayla bağı olmadığı
belirlendi ve serbest bırakıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis,
zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ve Barış Bişaroğlu’nun Vahim Zarar,
Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.10.2020
tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup,
aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan
ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre
Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara
uğrattıklarını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranmakta olan zanlılar, alınması
gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada 5
zanlının da poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu
kalmasına emir verdi.

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