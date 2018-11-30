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DAÜ akademisyenlerinden Yeni Boğaziçi İlkokulu’nda “Çocuk Haklarının Korunması” konulu söyleşi

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Söyleşinin sonunda, anne-babaların, eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin sorularını içtenlikle yanıtlayarak, çocuğun yaşamsal iyilik halini güçlendirici ve destekleyici önerilerde bulundular.
DAÜ akademisyenlerinden Yeni Boğaziçi İlkokulu’nda “Çocuk Haklarının Korunması” konulu söyleşi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın, Öğretim Görevlisi Uzm. Rahme Kavaz, Psikolog Dr. Fatoş Özeylem, Çocuk Hakları Haftası’nda “Çocuğun Yüksek Yararının Korunması” temalı anne-baba eğitimi söyleşisinde, Yeni Boğaziçi İlkokulu Anasınıfı velileri ve eğitimcileriyle buluştu.

DAÜ akademisyenleri, Üniversitede üretilen bilgiyi çocukların yararına dönüştürebilmek amacıyla, anne-babalara öncelikle çocuğun aile ortamı içerisinde “Özerkliğinin ve bireyselliğinin” belirgin sınırlarla çerçevelenmiş, geliştiren bir disiplin anlayışıyla izlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Çocuk yetiştirme” ile ilgili alanyazından güncel araştırma sonuçlarına dayalı bilgileri paylaştılar. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne atfen, “Çocuğun oyun hakkına” özellikle vurgu yaparak, doğal öğretim yöntemleri konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Söyleşinin sonunda, anne-babaların, eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin sorularını içtenlikle yanıtlayarak, çocuğun yaşamsal iyilik halini güçlendirici ve destekleyici önerilerde bulundular. Eğitim söyleşine katılan aileler, eğitimciler, okul yöneticileri ve akademisyenler bu tür paylaşım toplantılarının sıklıkla yinelenmesi yönünde görüş birliğine vardılar. Yeni Boğaziçi İlkokulu anasınıflarında görevli iki okul öncesi öğretmeninin lisans ve yüksek lisans düzeyinde DAÜ Eğitim Fakültesi mezunu olmalarının söyleşiye ayrı bir anlam kattığı belirtilerek, söyleşi konuşmacılara teşekkür çiçeklerinin takdim edilmesiyle sonlandırıldı.

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