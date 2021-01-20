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DAÜ-BİR-SEN aşılamayı sordu

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DAÜ-BİR-SEN Bir açıklama yayınladı
DAÜ-BİR-SEN aşılamayı sordu

DAÜ-BİR-SEN Bir açıklama yayınladı:

Son günlerde ülkemizde Covid-19 ile ilgili aşılama başlamıştır. Aşılamanın belli bir program çerçevesinde riskli gruplara öncelik verilerek yapılması toplum sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Kamuoyundan da üzülerek takip ettiğimiz üzere aşılamada risk gruplarının önceliği dikkate alınmamış ve toplum sağlığı göz ardı edilmiştir.  Kimin ne zaman aşılanacağı konusunda kaos ortamı oluşmuştur.

Bizler DAÜ çalışanları olarak risk grubundakiler dahil olmak üzere kampüste görevlerimizin başındayız. Aldığımız bir duyuma göre  üniversitemizde aşılanmanın başladığıdır. Kurumda birçok kişi halen risk altında çalışmaktadır. Aşılanma sürecinin DAÜ’de başlamısının duyulması üzerine üyelerimizden gelen yoğun sorular ile karşı karşıya kaldık.

DAÜ çalışanları olarak öğrenmek istediğimiz aşılanma programının riskli gruplara öncelik verilerek bizlere ne zaman uygulanacağıdır. Bunun için bir girişim ve plan yapılmış mıdır?

Saygılarımızla,

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