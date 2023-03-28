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DAÜ BİRSEN: DAÜ'de aynı anda bu kadar yüksek sayıda emeklilik talep eden personel olmamıştı!

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"Yürürlükteki mevzuata göre halen çalışma hakkı olmasına rağmen, DAÜ tarihinde aynı anda bu kadar emeklilik talep eden personel sayısı hiç bu denli yüksek olmamıştı."
DAÜ BİRSEN: DAÜ'de aynı anda bu kadar yüksek sayıda emeklilik talep eden personel olmamıştı!

DAÜ bir süredir yüksek bütçe açığı ve maaş kesintileri ile gündemde...

İŞTE DAÜ BİR-SEN'in açıklaması;

Değerli mesai arkadaşlarımız,

Üniversitemiz, geçtiğimiz hafta kurumuna yıllarca özveri ile hizmet veren yöneticilik hizmetleri sınıfı personelimizin emeklilik haberleri ile gündemdeydi. Bu arkadaşlarımızın yanında birçok personelimiz de emeklilik için dilekçe vermiş veya vermeye hazırlanmaktadır. Hepsi de DAÜ için yıllarca emek vermiş, kuruma aidiyet bilinci ile bağlı, özverili ve titiz çalışmalar yapmış, kurumun bu günlere gelmesinde çok emek harcamış, birbirinden kıymetli ve değerli arkadaşlarımızdır. Yürürlükteki mevzuata göre halen çalışma hakkı olmasına rağmen, DAÜ tarihinde aynı anda bu kadar emeklilik talep eden personel sayısı hiç bu denli yüksek olmamıştı.

Siz Kıymetli DAÜ Emekçileri,

Bilmenizi isteriz ki, talihsizlikler yaşayarak yuva bildiğiniz kurumunuzdan ayrılmak zorunda kalmanız bizleri derinden üzmüştür. Ancak makamlarda oturanların gelip geçici olduğunu hatırlatır, DAÜ’müze olan aidiyet ve bağlılığınızdan vazgeçmemenizi temenni eder, sizler için basında yapılan “talihsiz” açıklamalara kulak asmamanızı dileriz.

Bu dönemde DAÜ’den emekliye ayrılacak tüm arkadaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir emeklilik diler, DAÜ’müze yıllarca vermiş olduğunuz özverili katkılarınız ve hizmetleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

28.03.2023

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