DAÜ Böte KKTC uyruklu öğrenci almaya devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü 2018 – 2019 Akademik Yılı’na hazır. Yeni Akademik Yıl için KKTC uyruklu öğrencilerin kayıtlarına devam eden DAÜ BÖTE’ye, 2 ve 3 yıllık ön lisans mezunlarının da geçiş yapma hakları bulunmaktadır.

DAÜ BÖTE’nin temel amacı, içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereksinimlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, öğrenim gördüğü alanın ve yetiştirildiği mesleğin bütün yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmektir. Dört yıllık lisans eğitimi veren DAÜ BÖTE Bölümü, öğrencilerini temel bilgisayar bilimleri, öğretim teknolojileri ve eğitim bilimleri olmak üzere üç alanda yetiştirmektedir. Dolayısı ile DAÜ BÖTE mezunları birçok farklı iş imkanı yakalayabilmektedir. Ayrıca yüksek lisansa devam etmek isteyenler için de lisansüstü programlar bulunmaktadır.

YÖK Tarafından Yapılan Güncellemeler Günü Gününe Yapılmaktadır

DAÜ BÖTE Bölümü Lisans Programı, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylıdır. YÖK denklik onayının devam edebilmesi için program uygulamaları hassasiyetle yerine getirilmekte ve YÖK tarafından zaman zaman programda yapılan güncellemeler günü gününe hayata geçirilmektedir.

Öğrenciler Çok Yönlü Öğretmenler Olarak Yetiştirilmektedirler

DAÜ BÖTE Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin en önemli özelliği, çok yönlü öğretmenler olarak yetiştirilmeleridir. Öğrenimleri süresince mesleki bilginin yanı sıra, eğitim-öğretim konularına ve günlük yaşamda olup bitenlere çevresel ve küresel yaklaşabilmeleri için analitik düşünme becerileri de kazandırılmaktadır. Öğrenciler çağdaş dünyanın gerektirdiği akademik özelliklerle donatılmış olarak mezun olmaktadırlar. DAÜ BÖTE, öğrencilerine derslerde öğrendiklerini uygulayıp pekiştirebilmeleri için, teknik ve teknolojik araç gereçlerle donatılmış alt yapısı ile eğitim vermektedir.

Birçok Farklı İş İmkanı

DAÜ BÖTE mezunları, çağdaş program yapısı ve son yıllarda bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacın artması sebebiyle, mezuniyet sonrasında birçok farklı iş imkânlarına sahip olmaktadır. Bu iş imkânlarından bazıları: Bilgisayar Öğretmeni, Öğretim Tasarımcısı, Uzaktan Eğitim Geliştiricisi, E-Öğrenme Uzmanı, Bilgi-İşlem Merkezi Yöneticiliği Danışmanı, Web ve Çoklu Ortam Tasarımcısı Ağ Yöneticisi/Mimarı, Yazlım-Tasarım Geliştirme Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Teknoloji Destek Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistemleri Tasarımcısı olarak sayılabilir.