DAÜ Btyo’dan meslek lisesi mezunlarına sınavsız giriş ve doğrudan devlet bursu fırsatı

BTYO’ya bağlı tüm bölümler Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Almanya merkezli ASIIN ve FIBAA akreditasyonlarına sahiptir. BTYO IT (Bilgi Teknolojileri) Bölümü’nün ise ayrıca Euro-Inf Label (IT Eğitiminde kalite belgesi) belgesi bulunmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi - Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ-BTYO) KKTC uyruklu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi mezunlarına, 2 yıllık ön lisans programlara sınavsız giriş hakkı ile ailelerin ekonomik durumuna bakılmaksızın doğrudan devlet bursu olanağı sağlıyor. KKTC meslek lisesi mezunu TC uyruklu öğrenciler ise ÖSYM kanalı ile DAÜ-BTYO bölümlerine yerleştirildikleri takdirde, KKTC uyruklu öğrencilere uygulanan harç ile aynı ücretten faydalanabilecekler.

DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, DAÜ-BTYO’nun akreditasyon çalışmaları, başarıları ve Meslek Lisesi mezunlarına sağlanılan büyük avantajlardan bahsederek DAÜ-BTYO’nun 2 ve 3 yıllık Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi, 3 yıllık İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri ve 4 yıllık Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ile Bilişim Teknolojileri (Tezsiz) yüksek lisans alanlarında eğitim verdiğini bildirdi. 2 yıllık bölümlerden mezun öğrencilerin başarılı olmaları durumunda ilgili 4 yıllık programlarında yine sınavsız ancak DAÜ’nün dikey geçiş kurallarına uygun olarak eğitimlerini sürdürebilme şansına sahip olduklarını da aktaran Prof. Dr. İlkan, 2 yıllık bölümlerden mezun olma koşulu ile 2+1’den yararlanılarak 3 yıllık programdan da mezun olma hakkının bulunduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Akreditasyonlara Sahip

BTYO’ya bağlı tüm bölümler Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Almanya merkezli ASIIN ve FIBAA akreditasyonlarına sahiptir. BTYO IT (Bilgi Teknolojileri) Bölümü’nün ise ayrıca Euro-Inf Label (IT Eğitiminde kalite belgesi) belgesi bulunmaktadır.

DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan Elektrik ve Elektronik Teknolojisi (2 ve 3 yıllık), İnşaat Teknolojisi ( 2 ve 3 yıllık), Bilgisayar Programcılığı (2 ve 3 yıllık), Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 ve 3 yıllık), Harita ve Kadastro ( 2 ve 3 yıllık), Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (2 ve 3 yıllık) programlarının özverili ve ciddi bir çalışma sonucunda akreditasyon almaya hak kazandığını belirten Prof. Dr. İlkan, DAÜ BTYO’nun ülkenin tek ve ilk örgütlenmiş yüksekokulu olduğunu dile getirdi.

Devlet İşi Kurma Kredisi

DAÜ-BTYO’nun 3 yıllık programlarından mezun olan erkek öğrencilerin askerlik görevlerini yedek subay olarak yapma hakkının da bulunduğunu belirten Prof. Dr. İlkan, DAÜ-BTYO mezunlarının devlet iş kurma kredisi alma şansına sahip olduğunu, düşük ve uzun vadede ödeme imkanları bulunduğu da belirtti. Meslek Liseleri dışında düz lise ve kolej mezunlarının da DAÜ giriş sınavına girerek DAÜ-BTYO bölümlerine giriş haklarının bulunduğu ifade eden Prof. Dr. İlkan, ayrıca dikey geçiş ve yatay geçiş ile DAÜ içi ve dışından öğrenci kabul edildiğini de sözlerine ekledi. DAÜ-BTYO’nun sınavsız öğrenci kabul eden bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin Eylül ayı sonuna kadar DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.