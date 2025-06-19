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DAÜ Cup of Nations 2025 Şampiyonları Belli Oldu

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DAÜ ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası futsal turnuvasında kadınlarda Nijerya, erkeklerde ise KKTC takımı şampiyon oldu. Turnuva, centilmenlik ve takım ruhunun ön planda olduğu ödüllerle sona erdi.
DAÜ Cup of Nations 2025 Şampiyonları Belli Oldu

DAÜ CUP OF NATIONS 2025 TURNUVASI TAMAMLANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen DAÜ Cup of Nations 2025 Futsal Turnuvası Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen final müsabakaları ile sona erdi. Turnuvayı Kadınlar kategorisinde Nijerya, Erkekler kategorisinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı şampiyon olarak tamamladı.

 

Kadınlar kategorisinde Azerbaycan, Nijerya, Kazakistan ve Ürdün takımlarının yer aldığı turnuvada, yarı final karşılaşmaları sonunda Kazakistan hükmen Azerbaycan’ı geçerken, Nijerya Ürdün’ü 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise Nijerya, Kazakistan’ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Ürdün, Azerbaycan’ı 3-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

 

Erkekler kategorisinde toplam 13 takımın mücadele ettiği turnuvada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kenya’yı 2-0 yenerek, Sudan ise Yemen’i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Büyük finalde etkileyici bir performans sergileyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sudan’ı 3-0’lık net bir skorla geçerek DAÜ Cup of Nations 2025 erkekler şampiyonu oldu. Üçüncülük maçında ise Kenya, Yemen’i 2-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

 

Özel Kategoride Ödüller Verildi

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde çeşitli kategorilerde özel ödüller sahiplerini buldu. "En Centilmen Takım" ödülü Tacikistan’a, "En İyi Takım Ruhu" ödülü ise Sudan’a verildi. "En İyi Kaleci" ödülünü İbrahim Arcanlı alırken, "Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP)" Mert Güçlücan olarak belirlendi. Ödüller; DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol, DAÜ Spor İşleri Şube Amirleri Osman Konnolu ve Mehmet Topcu ile Spor İşleri Personeli Hasan Maydon, Enver Tatlıcıoğlu, Cüneyt Doğan, Talat Şentürk ve DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Beha Evren Karabulutoğlu tarafından takdim edildi.

 

DAÜ tarafından düzenlenen bu uluslararası nitelikteki organizasyon, üniversitenin çok kültürlü yapısını ve spor alanındaki aktif rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Katılan tüm takımların centilmence mücadele ettiği turnuva, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

 

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