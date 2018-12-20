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DAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden, liselilere yönelik "Akran Zorbalığı Farkındalık Etkinlikleri"

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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı son sınıf öğrencileri, akran zorbalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Bekirpaşa Lisesi öğrencilerine yönelik söyleşi, sunum ve kısa film gösterimlerini de içeren bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.
DAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden, liselilere yönelik "Akran Zorbalığı Farkındalık Etkinlikleri"

DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı son sınıf öğrencileri, akran zorbalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Bekirpaşa Lisesi öğrencilerine yönelik söyleşi, sunum ve kısa film gösterimlerini de içeren bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Münise Alibeyoğlu tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında organize edilen etkinlik, 100’den fazla lise son sınıf öğrencisinin katılımı ile gerçekleşti.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Canan Zeki ve Bekirpaşa Lisesi öğretmenleri de katıldı. Etkinlik kapsamında, çok tehlikeli bir okul çağı sorunu olan ‘akran zorbalığı’ hakkında bilgilendirme kitapçığı dağıtıldı, konuya dikkat çeken kısa skeçler sergilendi ve sunum gerçekleştirildi. Soru-cevap bölümlerinin de yer aldığı interaktif etkinlik, akran zorbalığına karşı duyarlılık geliştirmeyi ve akran zorbalığını önleme konusunda bilinç kazandırmayı hedefleyen 4 farklı kısa film gösteriminin ardından sona erdi.

Öğretim görevlisi Münise Alibeyoğlu danışmanlığında organize edilen “Zorba Olma, Kanka Ol” isimli etkinlik, DAÜ Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı son sınıf öğrencileri Rüyam Hacımuratlar, Meryem Barlık, Muhammed Doğukan Koç, Kadir Söylemez, Derya Aygün, Raziye Esra Gedikli, Çağdaş Taş, İzel Arıburun, Nusret Delibaş ve Orkun Aksu tarafından yürütüldü. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırladıkları bu etkinlik ile DAÜ’lü öğrenciler, lise öğrencilerini zorbalık hakkında bilinçlendirmeyi, akran zorbalığının kişisel gelişim üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık kazandırmayı ve zorbalığa maruz kalmış olabilecek öğrencilere zorbalık ile baş etme konusunda yön göstermeyi amaçladılar.

Gerçekleştirdikleri etkinlik sayesinde öğretmen adayı DAÜ’lü öğrenciler, çocukların ve gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıyan akran zorbalığı ile mücadele konusunda uygulama yapma fırsatı da yakalamış oldular.

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