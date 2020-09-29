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DAÜ-KOOP'tan DAÜ yeni burs sistemine destek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi Ltd. (DAÜ-KOOP) de destek verdi.
DAÜ-KOOP'tan DAÜ yeni burs sistemine destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi Ltd. (DAÜ-KOOP) de destek verdi.

DAÜ ile DAÜ-KOOP arasında, 29 Eylül 2020 Salı günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörlük Toplantı Odası’nda “DAÜ-KOOP Öğrenci Bursu Sözleşmesi” imzalandı. DAÜ-KOOP Öğrenci Bursu Sözleşmesi’ne DAÜ adına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile DAÜ-KOOP adına DAÜ-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kavaz imza attı.

“Kendi Öz Varlığımız, Kuruluşumuz 3 Öğrenciye Burs Verecek, Gurur Duyduk”

İmza Töreni’nde konuşan Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ-KOOP’a DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne olan katkılarından dolayı teşekkür ederek, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olup, paydaşları ve kent ile bütünleştiğini kaydetti. Prof. Dr. Hocanın “Kendi öz varlığımız, kuruluşumuz DAÜ-KOOP’un 3 öğrencimize burs verecek olmaları ile gurur duyduk. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kavaz ise konuşmasında mevcudiyetlerinin temelinde DAÜ olduğunu kaydederek, önceliklerinin kendi çalışanlarına hak ve kolaylıklar sağlamak olduğunu ifade etti. DAÜ için öğrencilerin ne kadar önemli olduğunun da farkında olduklarını kaydeden Kavaz, bu sebeple imkanları doğrultusunda söz konusu burs sistemine destek verdiklerini ifade etti. Kavaz, konuşmasının sonunda DAÜ ve yönetimine böyle bir projeye imza attıkları için teşekkür etti.

İmza töreninde DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ-KOOP Genel Sekreteri Hüseyin Tabur da yer aldı.  

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