DAÜ öğrencilerinden gurur veren temsiliyet...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencileri, Türk Kızılay tarafından Heybeliada’da düzenlenen Türk Devletleri Kızılay-Kızılhaç Ağı Gönüllülük Kampı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) başarıyla temsil etti.

Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı olarak gerçekleştirilen kamp, farklı ülkelerden gençlerin insani yardım, afet yönetimi ve gönüllülük konularında bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına imkân tanıdı.

DAÜ öğrencilerinden Melek Doğan ve Ulaş Kılıvan, kampın en aktif katılımcılarından olurken; DAÜ Kızılay Kulübü’nün eski başkanı ve halen Kıbrıs Genç Kızılay Kurucu Başkanı olarak görev yapan Gülpenbe Şakrak da etkinlikte önemli bir rol üstlendi. Şakrak, gençlerin gönüllülük ve insani yardım projelerinde daha etkin rol alabilmesi için yürüttüğü çalışmalarını, kamp sırasında edindiği yeni deneyimlerle zenginleştirmeyi hedefliyor.

Etkinlik, katılımcı gençlerin yalnızca bireysel gelişimlerine değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincine de katkı sağladı. DAÜ öğrencilerinin bu tür uluslararası programlarda yer alması, KKTC’nin insani yardım alanındaki görünürlüğünü artırırken, uluslararası iş birliklerinin güçlenmesine de zemin hazırlıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri ve uluslararası platformlardaki temsil faaliyetlerine her zaman destek olmaya devam edecektir.