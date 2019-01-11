DAÜ Öğretim Elemanı Eker, Avrupa Kolorektal kanseri genetiği araştırmacıları arasında

Kolorektal kanseri konusunda Avrupa’da önde gelen çalışmaları yürüten araştırmacıların yer aldığı bu projeye dahil olan Dr. Özge Cumaoğulları Eker, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni temsil edecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarından Dr. Özge Cumaoğulları Eker, Avrupa Bilim ve Teknoloji Birliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) kapsamında Kolon ve Rektum (Kolorektal) kanseri genetiği ile ilişkili devam eden “COST Action TRANSCOLONCAN” projesindeki araştırmacılar arasına girdi.

Kolorektal kanseri konusunda Avrupa’da önde gelen çalışmaları yürüten araştırmacıların yer aldığı bu projeye dahil olan Dr. Özge Cumaoğulları Eker, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni temsil edecek. Birçok önemli araştırmacı ve çalışma grubunun dahil olduğu adı geçen projenin amacı kolorektal kanserlerde izlemeyi kolaylaştırıcı, erken tanı ve tedavide kullanılabilecek genetik değişimleri belirlemek, kişiselleştirilmiş tedaviye özgü yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve sonuçların bir araya getirilmesi olarak belirlenmiştir.

Araştırmalarına devam etmek için 6 aylığına Avrupa’da bulunacak Dr. Cumaoğulları Eker, 28 ülkenin dahil olduğu bu proje kapsamında toplantılara katılacak. KKTC’de en sık gözlenen kanser türlerinden biri olan kolorektal kanser genetiğinin araştırması adamız için ayrıca önem arz etmektedir.