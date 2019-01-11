  • BIST 91.693
  • Altın 226,044
  • Dolar 5,4298
  • Euro 6,2571
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

DAÜ Öğretim Elemanı Eker, Avrupa Kolorektal kanseri genetiği araştırmacıları arasında

» »
Kolorektal kanseri konusunda Avrupa’da önde gelen çalışmaları yürüten araştırmacıların yer aldığı bu projeye dahil olan Dr. Özge Cumaoğulları Eker, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni temsil edecek.
DAÜ Öğretim Elemanı Eker, Avrupa Kolorektal kanseri genetiği araştırmacıları arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarından Dr. Özge Cumaoğulları Eker, Avrupa Bilim ve Teknoloji Birliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) kapsamında Kolon ve Rektum (Kolorektal) kanseri genetiği ile ilişkili devam eden “COST Action TRANSCOLONCAN” projesindeki araştırmacılar arasına girdi.

 

Kolorektal kanseri konusunda Avrupa’da önde gelen çalışmaları yürüten araştırmacıların yer aldığı bu projeye dahil olan Dr. Özge Cumaoğulları Eker, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni temsil edecek. Birçok önemli araştırmacı ve çalışma grubunun dahil olduğu adı geçen projenin amacı kolorektal kanserlerde izlemeyi kolaylaştırıcı, erken tanı ve tedavide kullanılabilecek genetik değişimleri belirlemek, kişiselleştirilmiş tedaviye özgü yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve sonuçların bir araya getirilmesi olarak belirlenmiştir.

 

Araştırmalarına devam etmek için 6 aylığına Avrupa’da bulunacak Dr. Cumaoğulları Eker, 28 ülkenin dahil olduğu bu proje kapsamında toplantılara katılacak. KKTC’de en sık gözlenen kanser türlerinden biri olan kolorektal kanser genetiğinin araştırması adamız için ayrıca önem arz etmektedir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fotiu Kuik ile görüşecek09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
  • DAÜ KENT-AG tarafından düzenlenen resim yarışması sonuçlandı09 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
  • DAÜ'nün Bankacılık ve Finans Konferans Bildirisi Springer'da yayımlandı08 Ocak 2019 Salı 16:10
  • DAÜ’nün bankacılık ve finans konferans bildirisi Sprınger’da yayımlandı08 Ocak 2019 Salı 16:09
  • DAÜ YDİHO öğrencileri Girne Bölgesi’ni tanidi07 Ocak 2019 Pazartesi 16:08
  • DAÜ’de trade master laboratuvar açılışı gerçekleşti07 Ocak 2019 Pazartesi 15:25
  • DAÜ ile Warwıck Üniversitesi arasında büyük iş birliği07 Ocak 2019 Pazartesi 14:49
  • DAÜ YDİHO öğrencileri Girne bölgesi’ni tanıdı07 Ocak 2019 Pazartesi 14:20
  • DAÜ'den büyük başarı: Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi arasında04 Ocak 2019 Cuma 16:52
  • DAÜ ve Afık Grup iş birliğinde Sos Çocuk Köyü’ne yeni yıl balosu04 Ocak 2019 Cuma 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti