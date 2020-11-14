DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 15 Kasım'ı Kutladı

“KKTC’nin 37. Kuruluş Yıl Dönümü’nde, tüm halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım.

Kıbrıs Türk Halkı, KKTC’yi liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş önderliğinde, 15 Kasım 1983’te ilan etmiş ve bugünlere kadar getirmiştir.

KKTC, kurulduğu günden itibaren uluslararası toplum tarafından maruz kaldığı ambargolara rağmen, başta yükseköğretim olmak üzere pek çok alanda kendini dünyaya kanıtlamış, gelişimini sürdürmüştür. Doğu Akdeniz Üniversitesi de bu gelişimin sembollerinden biridir. Bugüne kadar 62 binin üzerinde mezun veren ve 108 ülkeden 16 binin üzerinde öğrencisi bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi, dünya üniversite sıralamalarında elde ettiği dereceler ve dünyanın en önemli akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş programları ile kaliteli eğitim verdiğini kanıtlamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi daima kendisini geliştirmeye ve KKTC’ye katkı koymaya devam edecektir. Bu vesileyle halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutlarız.”