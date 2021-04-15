  • BIST 1.409
  • Altın 452,695
  • Dolar 8,0955
  • Euro 9,6942
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

DAÜ-SEN:21 Rektör,21 Kişiyi Temsil Eder

» »
DAÜ-SEN bir açıklama yayınladı
DAÜ-SEN:21 Rektör,21 Kişiyi Temsil Eder

DAÜ-SEN bir açıklama yayınladı:

21 REKTÖR, 21 KİŞİYİ TEMSİL EDER

Dün 21 Rektör bir bildiriye imza atarak Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın siyasi pozisyonuna destek açıklamışlardır.
Üniversitelerin ve rektörlerinin görevi sağlıklı tartışmalara zemin hazırlayarak bilimsel metinler, yaklaşımlar üreterek topluma ve insanlığa ışık tutmaktır. Rektörlerin görevi tarihsel süreçleri yanlı değerlendiren, uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminden uzak bir siyasî metnin altına imza atmak değildir. Demokratik ve özerk üniversite yolunda büyük mücadelelerle eşsiz bir yol katetmiş DAÜ'nün Rektörü olarak, senato veya Üniversite Yönetim Kurulu gibi hiçbir kurulda konuyu tartışmadan böylesi bir siyasî metne emrivaki veya gönüllü olarak imza atmak ise rektörlük yaptığı kurumun geleneklerine ve teamüllerine aykırı davranmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı bir siyasî kişilik ve makam olarak siyasi pozisyonunu müzakere masasına elbette taşıyacaktır.

Ancak bu pozisyonun rektörlerin, aslında faydasız, desteğine ihtiyacı yoktur. Aksine böylesi bir tavır tüm kurum ve kuruluşların, Cumhurbaşkanlığının müzakere pozisyonunu tartışmasına neden olacak bir adım olarak ortaya çıkacaktır. Rektörlerin toplumsal bir tartışmaya ve ayrışmaya neden olacak böylesi bir adım atması sorumluluktan uzak bir davranıştır. DAÜ-SEN, Adanın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu şeyin çözüm, barış ve istikrar ortamı olduğunu düşünmektedir. Tüm süreçlerin ve atılacak tüm adımların toplumsal bütünlüğü sağlayacak, çözüm, barış ve istikrar ortamının oluşmasına katkı koyacak nitelikte olmasını diliyoruz. Bizlerin görevi siyasi reçeteler yazmak veya yazılmış siyasi reçetelerin altında imzacı olmak değil, çözüm, barış ve istikrar ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Benzer davranışı mensubu olduğumuz üniversitenin rektörlüğünden de görmek en doğal beklentimizdir. Ancak ortaya çıkan sonuç üniversitemiz adına büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.

Böylesi tutumların önümüzdeki süreçte DAÜ ve diğer üniversitelerde tekrarlanmaması umudumuzdur.

Diğer bir yandan tüm toplumu kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın toplumu bölen ve cepheleştiren tavırlara başvurması ise bir başka üzücü noktadır. Bu tür yaklaşımlarla toplum lideri olunamaz.

DAÜ-SEN

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis’te grev devam edecek15 Nisan 2021 Perşembe 08:08
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 15 Nisan 2021 )15 Nisan 2021 Perşembe 08:02
  • Ataoğlu Arıklı’yı aradı... Nisan 2022’de seçimde uzlaşı14 Nisan 2021 Çarşamba 21:58
  • Lefkoşa'da yangın: 3 kişi dumandan etkilendi14 Nisan 2021 Çarşamba 20:38
  • Elon Musk, Neuralink çipini yıl sonuna kadar insan beyninde denemeyi hedefliyor14 Nisan 2021 Çarşamba 20:29
  • Prof. Dr. Kaya uyardı: Aşı sonrası bağışıklığın ne kadar devam ettiğine ilişin net veri yok, önlemlere dikkat etmeliyiz14 Nisan 2021 Çarşamba 20:17
  • Kapalı otel turizmi kararları doğrultusunda Bakanlıktan haftada 4 charter uçuşa izin verildi14 Nisan 2021 Çarşamba 20:12
  • 8789 test yapıldı, 57'si yerel 73 pozitif vaka14 Nisan 2021 Çarşamba 19:13
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı14 Nisan 2021 Çarşamba 19:11
  • Akansoy:Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum14 Nisan 2021 Çarşamba 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti