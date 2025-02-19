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DAÜ ve Koopbank’tan Dijital Dönüşüm Hamlesi!

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Koopbank, öğrenci ve çalışanların işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebileceği EMU PASS mobil uygulaması için iş birliği protokolü imzaladı.
DAÜ ve Koopbank’tan Dijital Dönüşüm Hamlesi!

 

DAÜ VE KOOPBANK’TAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAMLESİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) arasında Üniversitedeki öğrenci ve çalışanlara, finansal ve diğer alanlardaki işlemlerini dijital olarak yapabilecekleri EMU PASS isimli mobil uygulamanın sağlanması amacıyla sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşmeye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ve Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman imza koydu. İmza töreninde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, DAÜ Bilgi Teknojileri Müdürü Aytaç Çerkez, DAÜ Ulaşım İşleri Şube Amiri Aykut Türkmaya ve Koopbank’tan gelen heyet hazır bulundu.

 

“Bizleri Bu Yeniliklere İten DAÜ Gibi Köklü Kurumlardır”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KoopBank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, teknolojinin ve kurumsal yapıların geliştiği bir çağda bu tür yeniliklere imza atmanın önemine vurgu yaptı. Yerli, "Bizleri bu yeniliklere iten DAÜ gibi köklü kurumlardır. Bu gelişme sayesinde öğrencilerimiz otomasyon kolaylığına sahip olacak ve ödeme işlemlerinde büyük bir rahatlık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

 

“Yenilik ve Gelişim İhtiyacı Doğrultusunda Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz”

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ'nün dijital dönüşüm sürecine dikkat çekerek, "Üniversitemizin içinde olduğu bir dijital dönüşüm süreci vardır. Bu noktada bütün işlemlerin otomasyona bağlanarak hızlanması oldukça önemli bir adımdır. Kampüs içi ve dışında hizmete giren bu yenilik, daha hızlı işlemler yapabilmemize olanak sağlayacaktır. Bu noktada Koopbank’a teşekkürlerimizi sunarız. DAÜ olarak böyle bir yeniliğe öncülük etmek bizim için gurur vericidir. Bu süreçte emeği geçen tüm DAÜ personeline teşekkür ediyorum. Yenilik ve gelişim ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

 

“Öğrencilere ve Çalışanlara Önemli Avantajlar Sunacak”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, teknolojinin hızla ilerlediğini ve kurumların bu değişime ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Dr. Özcenk, dijital dönüşümün eğitim sektöründe de büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti. Bu bağlamda Koopbank ve DAÜ arasındaki iş birliğinin öğrencilere ve çalışanlara önemli avantajlar sunacağını belirtti.

 

“DAÜ ile İş Birliği Yapmaktan Dolayı Gururluyuz”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, DAÜ ile iş birliğinin 35 yıl öncesine dayandığını ifade etti. Günümüzde gelinen noktanın teknolojik bir gelişim ve dönüşüm sürecinin sonucu olduğunu belirten Ataman, DAÜ ile iş birliği yapmaktan duydukları gururu dile getirerek, protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni etti.

 

 

 

“Üniversitenin Dijitalleşmesine Büyük Katkı Sağlayacak”

Son olarak konuşan DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, üniversite olarak hayalini kurdukları bu düşünceyi Koopbank ile iş birliği yaparak gerçeğe dönüştürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Koopbank ekibine ve yoğun emek harcayan DAÜ Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, bu tür projelerin üniversitenin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

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