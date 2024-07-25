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DAÜ ve Vakıflar'dan ortak DAÜ BEach arazileri açıklaması

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Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Beach Club ve çevresindeki arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla devredilmesiyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.
DAÜ ve Vakıflar'dan ortak DAÜ BEach arazileri açıklaması

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Beach Club ve çevresindeki arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla devredilmesiyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Bakanlar Kurulu’nun 18 Temmuz tarihli kararıyla 1984 yılından beri üniversitenin kullanımında olan ve halk arasında DAÜ Beach Club olarak bilinen sosyal tesislerin bulunduğu arazinin bir kısmının tahsisi iptal edilerek, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne devredilmişti.

TÜMER: ARAZİLER ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK YAPILAR EĞİTİME HİZMET EDECEK

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ eski rektörlük binası ve arazisi ile DAÜ Deniz Kulübü, Kültür Kongre Merkezi ve çevresindeki arazilerin kötü kullanıma hizmet edeceği yönünde son günlerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Söz konusu araziler üzerine inşa edilecek yapıların eğitime hizmet edeceğini vurgulayan Tümer, “Araziler üzerine kalıcı yapılar oluşturularak, ülke eğitimine katkıda bulunacak eğitim kompleksi kazandırılacaktır” dedi.

Öğrencilerin kullanımında olan ve spor, turizm, kültür ve eğitim amaçlı kullanılan sosyal tesislerin zarar görmesi ve DAÜ’nün yara almasını sağlayacak hiçbir atılımın söz konusu olmadığını vurgulayan Tümer, “Çıkan haberlerin aksine Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında yıllardır devam eden iş birlikleri artarak günümüze taşınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Evkaf Müdürü Tümer, üniversite ile yürüttükleri iş birlikleri ve verdikleri desteklerle ilgili detayları da paylaştı.

DAÜ ile Evkaf'ın politik kurumlar olmadığını vurgulayan Tümer, “Bizim önceliğimiz topluma faydalı olabilecek faaliyetler yürütmektir” diyerek, DAÜ ile iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.

KILIÇ: DAÜ İLE VAKIFLAR İDARESİ HER HALÜKARDA BİRLİKTE HAREKET EDECEK

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, Vakıflar ile DAÜ’nün geçmişinden ve yakın çalışmalarından bahsederek, Bakanlar Kurulu’nun bahse konu arazilerle ilgili kararını kendilerinin dışında gelişen bir olay olarak değerlendirdi.

Konunun sonuçlanmasını bekleyeceklerini ve süreci takip edeceklerini belirten Kılıç, “Biz olumlu bakıyoruz olaya... Bahse konu arazinin, Sayın Tümer’in de söylediği gibi, eğitim amaçlı kullanılması, kamuya açık alan olarak değerlendirilmesi ve üniversitemize verilmesi öngörülen diğer 18 dönümle bütünlüklü şekilde planlanması söz konusu olacak” diye konuştu.

DAÜ ile Vakıflar İdaresi’nin her halükarda birlikte hareket edeceğini söyleyen Rektör Kılıç, “Hedefimiz Vakıflar İdaresi ile birlikte orayı korumak ve kamuya daha fazla açmaktır” dedi.

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