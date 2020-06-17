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DAÜ VYK, Prof. Dr. Hocanın’ı Rektör olarak atadı

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DAÜ VYK, Prof. Dr. Hocanın’ı Rektör olarak atadı
DAÜ VYK, Prof. Dr. Hocanın’ı Rektör olarak atadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı  rektör olarak atadı.

DAÜ VYK bugün saat 17.30’da toplanarak Senato’nun Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın DAÜ rektörü olarak atanmasına ilişkin karar önerisini  görüştü

VYK, Hocanın’ı oy birliğiyle 5 yıllığına DAÜ Rektörü olarak atadı.

VYK toplantısının ardından yazılı açıklama yapan VYK Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ’de rektör adayı  tanıtım çalışmaları  ve  seçimin son derece demokratik, adil ve şeffaf bir şekilde geçtiğini kaydetti.

Özcenk,  eğilim yoklamasında en çok oyu alan Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın Senato tarafından rektör adayı olarak VYK’ya önerildiğini hatırlatarak, VYK’nıun bu öneriyi değerlendirerek Prof. Hacanın’ı  yarından itibaren 5 yıl süreyle DAÜ Rektörlüğü görevine asaleten atadığını kaydetti.

DAÜ’de yarın saat 10.30’da  gerçekleştirilecek törenle Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel görevi Prof. Dr. Aykut Hocanın’a devredecek.

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