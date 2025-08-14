  • BIST 10942.78
  • Altın 4400.113
  • Dolar 40.7851
  • Euro 47.7936
  • Lefkoşa 45 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 45 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

DAÜ’de arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili lisans eğitimi verilecek

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2025-2026 akademik yılından itibaren TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Türkçe dilinde arkeoloji ve sanat tarihi alanında lisans eğitimi verilecek.
DAÜ’de arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili lisans eğitimi verilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2025-2026 akademik yılından itibaren TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Türkçe dilinde arkeoloji ve sanat tarihi alanında lisans eğitimi verilecek.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler bölümü bünyesinde yer alan Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisans programı teorik ve pratik eğitimle kültürel mirasa ilgi duyan, araştırmacı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrenci kabulüne başlıyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:21
  • DAÜ-Warwick İş Birliğiyle Yetişti, Diplomasını İngiltere’de Aldı04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:04
  • DAÜ-SEN'den siyasi partilere ziyaret: Sürdürülebilir yükseköğretim raporu sunuldu01 Ağustos 2025 Cuma 12:14
  • DAÜ Rektörü prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı31 Temmuz 2025 Perşembe 17:54
  • DAÜ'de öğrenci kulüpleri yaz kampı kapanış gecesi ile sona erdi30 Temmuz 2025 Çarşamba 15:58
  • Caretta Caretta’lar Akdeniz’i Keşfe Çıktı29 Temmuz 2025 Salı 17:35
  • DAÜ’den Azerbaycan’a Güçlü Açılım29 Temmuz 2025 Salı 17:34
  • DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2024 yılı ShanghaiRanking Global Akademik Alan Sıralaması’na girdi28 Temmuz 2025 Pazartesi 17:40
  • DAÜ öğrencileri Geek Girl Yemeğinde rol modellerle buluştu...28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:57
  • DAÜ, Bakü’deki Etkinlikle Azerbaycan’da Eğitim Danışmanlarıyla Yeni İş Birlikleri Kurdu25 Temmuz 2025 Cuma 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti