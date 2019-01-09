DAÜ’de çocuklarımız ve internet bağımlılığı ele alındı

Hayat koşullarının değişmesiyle birlikte insanların farklı bağımlılık eğilimlerinin arttığını söylemek mümkün.

Bu bağımlılıkların her geçen gün ne kadar artış gösterdiği yönünde bilimsel bir veri bulunmamakla birlikte, uzmanlar, internet ve bilgisayar başında geçirilen zamanın yarattığı iletişim ve sanal ortamda aldatma olaylarından meydana gelen sorunların gün geçtikçe artış gösterdiğini söylüyor.

Genç, yaşlı; cinsiyet ve eğitim farkı olmadan her kesimden kişiler bilgisayar ve internet bağımlısı olabiliyor..

İnternet bağımlılığı çocuk yetişkin her yaş gurubunda olmakla beraber bilgisayar oyunlarına yönelik bağımlığın da artış gösterdiğini söylemek gerçekçi bir yaklaşım olur..

Çoğu zaman anne ve babalar çocuklarının bilgisayara olan bağımlılığından yakınırken, kendilerinin de bilgisayar başından kalkmamaları aslında çocukları bu bağımlılığa teşvik ediyor.Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren internet bağımlılığı dün akşam DAÜ ‘de ele alındı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ” Çocuklarımız İnternet ve Biz” konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Doç Dr.Fatih Bayraktar, Doç.Dr Metin Ersoy, yrd.Doç.Dr Aysu Arsoy, Dr Raziye Nevzat, Özlem Görkan Evre ve Yeşim Kapsıl Çırak konuşmacı olarak katılarak çeşitli bilgiler sundu.

Toplantıda ” Çocukla medya arasında aracı olmak” ” Sosyal Medya Okur-yazarlığı” ” Medya ve Gerçeklik” ” Sosyal Medya ve Yen’i Meslekler” ” Bilgi Güvenliği” konuları ele alındı.Toplantıda ayrıca; Tv ve İnternet algısına göre değişen ebeveyn davranışları üzerinde durularak, bunlar, kısıtlayıcı-aktif ve pasif davranışlar olarak sınıflandırıldı.

Daha küçük yaştaki çocuklar için kısıtlayıcı aracılığın daha etkili olabileceği görüşü savunulan toplantıda, aşırı internet bağımlılığının ve özellikle tablet ile akıllı telefon kullanımının beyin zarını incelttiği yönünde bir takım haberlerin de başta ABD olmak üzere yaygın bir şeklide incelendiği kaydedildi.

Toplantıya katılan bazı aileler de BRT’ye görüşlerini aktararak, çocuklarının internette çok fazla vakit geçirmelerinden ve özellikle sosyal medyadaki bazı uygunsuz içerikleri izlemelerinden huzur olduklarını dile getirdiler..