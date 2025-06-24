DAÜ’de “INTBAU Dialogues II” Konferansı Başarıyla Gerçekleştirildi

DAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs iş birliğinde düzenlenen konferans, “Çatışma ve Felaket Zamanlarında Kültürel Miras” ve “Çağdaş Zamanlarda Geleneksel Mimarlık” temalarıyla uluslararası katılımlı akademik bir platform sundu.

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ İŞ BİRLİĞİNDE INTBAU DIALOGUES II BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile INTBAU Kıbrıs iş birliğinde düzenlenen “INTBAU DIALOGUES II” başlıklı konferans geçtiğimiz günlerde DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Konferans, “Çatışma ve Felaket Zamanlarında Kültürel Miras” ve “Çağdaş Zamanlarda Geleneksel Mimarlık” isimli iki ana tema çerçevesinde düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmaları, DAÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafooneh Moktarshani, INTBAU MT Başkan Yardımcısı ve INTBAU Kıbrıs Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ile INTBAU Yönetici Direktörü Harriet Wennberg tarafından gerçekleştirildi. Konuşmalar, öğrenciler, öğretim üyeleri ve davetlilerden oluşan geniş bir topluluk tarafından ilgiyle takip edildi.

Hibrit formatta gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. Giuseppe Amuroso, Dr. Aylin Akçabozan Taşkıran, Prof. Dr. Can Şakir Binan, Georgia Cristea ve Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu Serter davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta, İtalya’nın çeşitli kentleri ile Türkiye’nin Hatay ili başta olmak üzere deprem felaketi sonrasında atılan ve atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Ayrıca, Romanya ve Türkiye’de kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen politikalar ve uygulamalar akademik bir bakış açısıyla tartışıldı.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında INTBAU Kıbrıs’ın yanı sıra INTBAU Türkiye, INTBAU Romanya, INTBAU Birleşik Krallık ve INTBAU İtalya da etkinlikte başkanlar düzeyinde temsil edildi. Disiplinlerarası bir bilgi paylaşımı ortamı sunan konferans, uluslararası iş birliğine dayalı yapısıyla alanında önemli bir platform oluşturdu.