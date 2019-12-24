DAÜ’de Kansere Karşı Umut Konseri gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün organizasyonunda, kanser hastalarına katkı amacıyla başlatılan ‘Bir Bağış Bir Umut’ kampanyası kapsamında 19 Aralık, Perşembe akşamı muhteşem bir konser gerçekleştirildi. DAÜ Merkezi Derslikler Binası (CL) önündeki Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen ücretsiz konsere çok sayıda öğrenci katıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından verilen “Sosyal Sorumluluk için Pazarlama İletişim” dersi kapsamında öğrenciler ve gönüllü bir ekip tarafından kanser tedavisi gören çocuklara umut olmak amaçlandı. Konserde Grup Rast, Oğulcan Başarı, Passnote, Voice of Cyprus, Dilara Ferit, Desibel, Dj Haşim Volkan, Dj Bouncer ve Dj Ümit Akdeniz sahne aldı.

Gerçekleştirilen söz konusu konsere DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya, Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman gecenin başında gerççekleştirdiği ropörtajda, başta konser veren sanatçılara, ve geceye katkı sağlayan sponsorlardan, su temini için Hediyem Su’ya, soğuk içecekler için Kaner Grubu’na, sıcak içecekler için Oza Kahve’ye, tatlılar için Volkan Lokma’ya ve Ekor’a teşekkürlerini ileterek, bağış kampanyasının bir süre daha devam edeceğini de söyledi.

Kampanya organizasyon ekibi adına yapılan açıklamada ise ‘Küçük bağışlarla sağlığına kavuşmayı bekleyen çocuklarımıza umut ışığı olalım” çağrısı yapılarak şunlar kaydedildi:

“Çocuklarımıza bir umut ışığı olabilmek adına bizler DAÜ olarak payımıza düşeni yapmaya çalışmakla birlikte siz değerli halkımızın desteğine de ihtiyaç duymaktayız. Bu bağlamda Koopbank’taki 11-304-6206267 ve UBAN NO: CT16 1200 0011 0000 0000 0052 4179 numaralı ‘DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (BİR BAĞIŞ, BİR UMUT)’ adlı hesaba bağış yaparak kanser hastası çocuklarımıza umut olabilirsiniz.”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına başlatılan bağış kampanyasının konser ayağı tamamlanırken, bağışlar bir süre daha devam edecek