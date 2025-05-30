DAÜ’DE ULUS BAKER ANISINA SANAT VE FELSEFE BULUŞTU

DAÜ’DE ULUS BAKER SANAT FELSEFE SÖYLEŞİLERİ: “SANAT FELSEFE İLİŞKİSİ”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Felsefe Söyleşileri kapsamında, çağdaş düşüncenin önemli isimlerinden Kıbrıslı akademisyen ve düşünür Ulus Baker anısına bir etkinlik düzenlendi. Belirli aralıklarla gerçekleştirilecek bu sanat ve felsefe söyleşileri dizisinin ilk adımı olan etkinlik, hem üniversitenin yüksek kültür kurumu kimliğini pekiştirirken hem de ülke insanımızın değerli bir düşünürüne saygı duruşu olarak DAÜ’nün akademik ajandasında kalıcı bir yer edinecek.

Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, sanat ve felsefe ilişkisi derinlemesine ele alındı. Etkinliğin konuşmacıları arasında yer alan Oğuz Haşlakoğlu ve Emre Zeytinoğlu, sanatın düşünsel temelleri üzerine özgün değerlendirmelerde bulunurken, etkinliğin moderatörlüğünü DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ümit İnatçı üstlendi.

Söz konusu söyleşi, sanatın sadece estetik değil, aynı zamanda felsefi ve politik bir alan olduğunu vurgulayan tartışmalara sahne oldu. Etkinlik boyunca, sanatın anlam üretme biçimleri ile felsefenin düşünsel yapısı arasındaki karşılıklı etkileşim örnekler üzerinden tartışıldı. Söyleşinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise katılımcılar, sanatın günümüz toplumsal meselelerine nasıl yanıt verdiği, sanatçıların politik sorumlulukları ve sanat-felsefe ilişkisine dair görüşlerini paylaştı.

Ulus Baker Kimdir?

1960 yılında Ankara’da doğan Ulus Baker, Türkiye’nin en özgün entelektüellerinden biri olarak kabul edilir. Sosyolog, yazar ve düşünür kimliğiyle tanınan Baker, özellikle felsefe, sinema teorisi, medya çalışmaları ve siyaset kuramı alanlarında özgün katkılar sunmuştur. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Baker, klasik akademik söylemin ötesine geçerek Deleuze, Guattari ve Spinoza gibi düşünürler üzerine geliştirdiği yorumlarla dikkat çekmiştir.

Yalnızca dersleriyle değil, metinleriyle de yeni kuşak düşünürler üzerinde derin izler bırakan Ulus Baker’in düşünceleri, ölümünden sonra yayımlanan “Zihin Kuramı”, “Kozmopolitika” ve “Politik Ontoloji Dersleri” gibi eserlerle geniş kitlelere ulaşmıştır. 2007 yılında hayatını kaybeden Baker, Türkiye’de eleştirel düşüncenin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş ve hâlâ etkisini sürdüren bir düşünce mirası bırakmıştır.