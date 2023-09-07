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DAÜ'de yaprak dökümü... 15 Civarında Profesör istifa etti... İletişim Dekanı da bugün istifa ettiğini açıkladı...

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DAÜ'de yaprak dökümü... 15 Civarında Profesör istifa etti... İletişim Dekanı da bugün istifa etti...
DAÜ'de yaprak dökümü... 15 Civarında Profesör istifa etti... İletişim Dekanı da bugün istifa ettiğini açıkladı...

DAÜ'de yaprak dökümü... 15 Civarında Profesör istifa etti... İletişim Dekanı da bugün istifa etti...

İşte Prof. Senih Çavuşoğlu'nun istifa açıklaması;

Bugün, 25 yılı aşkın bir zamandır büyük bir özveriyle çeşitli kademelerde çalıştığım, yerel-ulusal-uluslararası organizasyonda gerek bireysel, karma ve kurumsal olarak aktif rol üstlendiğim, birçok başarı ve ödülü ekip arkadaşlarımla taşıdığım kurumumuzla olan yolumu üzülerek ayırmaya karar verdim.

Gelinen aşamada moral, motivasyon konularında yaşadığım kayıp, bu yürekten bağlı bulunduğum kurumuma daha fazla katkı koyamayacağımı gösteriyor.

Bu bağlamda daha fazla kırmadan, kırılmadan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevimden istifa ettim.

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