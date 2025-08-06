DAÜ’den KKTC ve TC uyruklu öğrencilere yönelik yatay geçişte burs fırsatı...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilere burs olanakları sunuyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile başka bir üniversiteye kayıt yaptırmış olan ve yatay geçiş için gerekli akademik koşulları sağlayan TC uyruklu öğrencilerin, DAÜ’ye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptırmaları halinde; öğrencinin yerleştirildiği programın normal öğrenim süresince geçerli olmak üzere, YKS kontenjan ve tercih indirimi oranında (ilk üç tercihe verilen indirim oranı esas alınarak) yatay geçiş bursu alınabilecek.

Yatay Geçiş Başvurusu için Son Tarih 17 Ağustos

Yatay geçiş başvuruları 17 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların değerlendirilmesine dair sonuçlar en geç 24 Ağustos 2025 tarihine kadar açıklanacak. Başvurular https://applyonline.emu.edu.tr/yataygecis adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

Başvuru sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden, ÖSYM yerleştirme belgesi, ÖSYM puan tablosu, not döküm belgesi (transcript), alınan ders içerikleri, disiplin cezası bulunmadığına dair belge (transkript veya öğrenci belgesinde bu bilgi varsa ayrıca istenmez), kimlik veya pasaport fotokopisi ile daha önce yatay geçiş yapılmadığına dair belgenin tamamlanması gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ise, not döküm belgesi (transcript), alınan ders içerikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

DAÜ, dünya üniversiteleri sıralamalarındaki başarısı, uluslararası kampüs ortamı ve güçlü akademik kadrosuyla, eğitimine daha güçlü bir kurumda devam etmek isteyen öğrencileri bekliyor.

Detaylı bilgi için +90 392 630 11 11 numaralı hattı arayabilir ya da www.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.