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“DAÜ’ye Teşekkür Ediyoruz”

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Etkinlikte konuşan Britanya Yüksek Komiserliğinden Yardımcı Yüksek KomiserIan Robert Whitting, DAÜ’ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, bu tip çalışma atölyelerinin adanın iki tarafında da genç girişimcilere yol göstereceğini ifade etti.
“DAÜ’ye Teşekkür Ediyoruz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından kurulan Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER), Britanya Yüksek Komiserliği ile Northern Ireland Co-operation Overseas (NICO) katkılarıyla düzenlenen “İnovasyon ve Girişimcilik Atölyesi”ne ev sahipliği yaptı. Söz konusu etkinlik, 17 Ocak 2019 Perşembe günü, saat 14:00’te, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Toplantı Odası’nda gerçekleşti. Etkinliğe; Britanya Yüksek Komiserliğinden, Yardımcı Yüksek Komiser Ian Robert Whitting, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, GİMER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, GİMER Yönetim Kurulu Üyesi Bakiye Yalınç, NICO danışmanları ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve genç girişimci katıldı.

 

“DAÜ’ye Teşekkür Ediyoruz”

Etkinlikte konuşan Britanya Yüksek Komiserliğinden Yardımcı Yüksek KomiserIan Robert Whitting, DAÜ’ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, bu tip çalışma atölyelerinin adanın iki tarafında da genç girişimcilere yol göstereceğini ifade etti. Etkinlik, NICO danışmanlarının sunumuyla devam etti. Danışmanlar sunumlarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin nasıl kurulabileceği, Kuzey Kıbrıs ile Kuzey İrlanda’nın eski yapısının gösterdiği benzerlikler ve tecrübeler ile adada başta kadınlar olmak üzere ilginç fikirleri olan gençlere yol gösterebileceklerini belirttiler. Oldukça geniş katılımlı etkinlikte gerçekleşen sunumların ardından Yardımcı Yüksek Komiser Ian Robert Whitting’e DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.

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