Davis: Güven yaratıcı girişimler memnuniyet verici

ABD, Cenevre’de Kıbrıs’la ilgili daha geniş bir formatta gerçekleştirilen gayriresmî toplantıda kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.

ABD, Cenevre’de Kıbrıs’la ilgili daha geniş bir formatta gerçekleştirilen gayriresmî toplantıda kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Julie S. Davis, “X” hesabındaki gönderisinde, görüşmelerin olumlu atmosferine işaret etti; ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres tarafından belirtilen yapıcı tavrı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gönderide, “Bugün Cenevre’de düzenlenen daha geniş formatlı toplantı, Kıbrıs’ta güven yaratma girişimlerde iyi haberleri yansıtıyor. ABD, BM Genel Sekreteri @antonioguterres tarafından belirtilen ve somut bir sonraki adımın yolunu açan yapıcı atmosferi memnuniyetle karşılıyor” denildi.