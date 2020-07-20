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Davutoğlu: “Türkiye bir Doğu Akdeniz ülkesidir”

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Davutoğlu: “Türkiye bir Doğu Akdeniz ülkesidir”
Davutoğlu: “Türkiye bir Doğu Akdeniz ülkesidir”

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Türkiye’nin eski başbakanlarından Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin bir Doğu Akdeniz ülkesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin Akdeniz’den ayağını kesecek her politikanın yanlış olduğunu vurguladı.

Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

“Hükümeti birçok konuda eleştirdim ama Libya konusunda doğru yapıldığı kanaatindeyim. Türkiye bir Doğu Akdeniz ülkesidir. Türkiye’nin Akdeniz’den ayağını kesecek her politika yanlıştır.

Biz bugünleri görerek 2011’de şu anda Hafter’in kontrolündeki Bingazi’ye ilk giden, oradaki devrimcilerle ilk temas kuran, Trablus’a ilk inen Dışişleri Bakanı da benim. Libya’nın önemini görüyorduk.

O günlerde Libya’da sağlam bir zemin oluşturduk. Bu zemin, en güçlü haline 2012’de Türkiye’ye yakın bir isim olarak Mursi iktidara gelince, -Müslüman Kardeşler’den olduğu için değil, seçilmiş olduğu için- Mısır, Türkiye, Libya aynı hatta buluşmuştu. Mısır’da darbe yapılmasının önemli gerekçelerinden biri de Türkiye’nin Ortadoğu’daki etki gücünü kırmak içindi. Bunun Müslüman Kardeşler ile falan ilişkisi yok.

Şimdi beni üzen husus, Libya’da Mısır ve Türkiye’nin karşı karşıya gelmesidir. Savaş riski dedikleri bu. Otoriter rejimlerin yanında yer alan Rusya ve Fransa gibi ülkeler de Mısır’ın arkasında duruyor.

Türkiye burada uluslararası hukuk açısından da doğru bir yerde. Çünkü BM’nin tanıdığı hükümet Ulusal Mutabakat Hükümeti”

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