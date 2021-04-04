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Değirmenlik-Çatalköy yolundaki hasar giderildi

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Ağır yük kamyonlarının Değirmenlik-Çatalköy Yolunda oluşturduğu hasar, bugün yapılan tıraşlama ile giderildi.
Değirmenlik-Çatalköy yolundaki hasar giderildi

Ağır yük kamyonlarının Değirmenlik-Çatalköy Yolunda oluşturduğu hasar, bugün yapılan tıraşlama ile giderildi.

Belirli aralıklarla 25 santim civarında oluşan çökmeler ve tümsekler, Karayolları Dairesi ekiplerinin hafta sonu gösterdiği çalışma ile düzeltildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, hafta boyunca yapılan planlamanın ardından, yoğun bir çaba ile yolun hafta içi yoğunluğuna hazır hale getirildiğini belirtti.

Canaltay, iş planının trafiğin yoğun olmadığı pazar günü için planlandığını ifade ederek, “Yol güvenliği bizim için son derece önemli. Bu çalışma ana proje dışında tamamen geçici ve yol güvenliğinin, trafiğin sorunsuz ilerlemesi için yapıldı. Ana hedeften kopmadan, yol güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.

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