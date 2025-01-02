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DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

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DEM Parti heyeti bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerinin ardından duyurulan temas trafiği bugün başlıyor.

DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşmüştü.

İmralı ziyaretinden sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la bir araya gelen heyet, yedi maddelik bir açıklama yapmış ve siyasi partilerden randevu talep edileceğini ve Öcalan'ın mesajlarını anlatacaklarını duyurmuştu. Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyetin yeniden İmralı'ya gideceği de ifade edilmişti.

Heyet bugün TBMM'de saat 13.30'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, saat 15.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevrelerini de ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirme yapılacak, görüş ve öneriler alınacak. Heyet, temaslarının ardından kamuoyuna açıklama yapacak.

DEM Parti'den açıklama

DEM Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis'te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir. Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır."

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