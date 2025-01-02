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DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

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İmralı ziyareti sonrası Ankara'daki temaslarına başlayan DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ardından MHP lideri Bahçeli'yle görüştü.
DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerinin ardından DEM Parti heyeti temaslarına bugün başladı. 

Önder ve Buldan'ın yanı sıra eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de yer aldığı DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyet gelirken makamının kapısına çıkan Bahçeli, onları kapıda bekledi ve tek tek tokalaşıp "Hoş geldiniz" diyerek içeri davet etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.  Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Bahçeli heyeti kapıya kadar uğurladı ve kapıda basına poz verildi. 

Görüşme sırasında Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye kehribar tespit hediye ettiği öğrenildi.

Bahçeli ile görüşme sonrasında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, aynı katta bulunan DEM Parti grubuna geçti. Önder, DEM Parti grubunda Eş Genel Başkanların odasına geçerken, bir gazetecinin sorusu üzerine, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.

DEM Parti heyeti Kurtulmuş'u ziyaret etti

DEM Parti heyeti Bahçeli'den hemen önce de TBMM Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. 

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından heyet adına basına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin olumlu geçtiğini ve umutlu olduklarını ifade etti. "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik, bir genel değerlendirme yaptık" diyen Önder, "Sanırım pazartesi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı bir açıklama yapacağız" diye konuştu. 

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