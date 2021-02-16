Demet Akalın: Koronavirüs'ü Uludağ'da kaptık

Okan Kurt’la birlikte Koronavirüs'e yakalanan Demet Akalın, hastalığı Uludağ tatilinde kaptıklarını belirterek, “Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. Ne cahillik!" dedi.

Okan Kurt’la birlikte Koronavirüs'e yakalanan Demet Akalın, hastalığı Uludağ tatilinde kaptıklarını belirterek, “Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. Ne cahillik!" dedi.

Covid-19’a yakalanan Demet Akalın ve Okan Kurt, tedaviye evde devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, sağlık durumları hakkında bilgi veren Akalın, “Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan’ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini” dedi.

“Bakıcıdan değilmiş”

Ünlü şarkıcı, virüsü ne zaman ve nerede kaptıkları sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Uludağ’a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık.”