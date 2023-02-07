Demirel: Adıyaman’da enkaz alında kalan KKTC’li kafileye henüz ulaşılamadı

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Adıyaman’da enkaz alında kalan KKTC’li kafileye henüz ulaşılamadığını, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Adıyaman’da enkaz alında kalan KKTC’li kafileye henüz ulaşılamadığını, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Şu ana kadar İsias Hotel enkazından 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ancak KKTC kafilesinin odalarına henüz ulaşılamadığını belirten Demirel, gece boyunca diğer illerden takviye ekiplerin de bölgeye geldiğini söyledi.

Fatma Demirel, “Cumhurbaşkanlığı sayesinde buraya gönderilen ekipler büyük iş yaptı, büyük emeklerle çalışıyorlar. İlerleyen saatlerde çocuklarımıza ulaşabilmeyi umuyoruz” dedi.

BRT’deki canlı yayına bağlanarak Adıyaman’daki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Demirel, “Adıyaman’ın yarısı yıkılmış durumda, kalan binalar da çok hasarlı. Herkes sokakta, devlet güçleri yardımlarını sürdürüyor…Vatandaşlar birbirine yardımcı oluyor… Seferberlik ilan edilmiş durumda” dedi.

Gerekli ekipmanların enkaz alanına ulaştırılmaya çalıştığını da kaydeden Fatma Demirel, yakıt ve gıda talebinde bulunduklarını, taleplerin kendilerine ulaşmak üzere olduğunu belirtti.

Demirel, havanın çok soğuk olduğunu, gece boyunca yağmur yağdığını da belirterek, şu anda yağış olmadığını, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini yineledi