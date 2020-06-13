Demirtaş: HDP Millet İttifakı'nın bir parçası değildir

Üç yıl yedi aydır tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden 'Millet İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP olarak 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti ile iş birliği yapmadıklarını belirten Demirtaş, sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı alındığını ifade etti.

Demirtaş adına Twitter kanalıyla yapılan paylaşımlarda tüm partilerin olduğu gibi HDP'nin de seçim yarışına kendi adaylarıyla girdiği kaydedildi.