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Demirtaş’ın avukatından “tahliye” açıklaması

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Avukat Mesut Özer, Kurdistan24 televizyonuna yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş’ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini söyledi.
Demirtaş’ın avukatından “tahliye” açıklaması

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, sosyal medya hesabından söz konusu açıklamaya ilişkin duyuru yaptı.

“Av. Mesut Özer Sn. Demirtaş’ı temsile yetkili avukatlardan değildir. Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır” diyen avukat Demir, “Meslektaşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Verdiği röportajda tutuklu siyasetçilerin durumuna da değinen avukat Özer, Kürt taleplerinin öncelikle hukuk ve anayasa açısından hayata geçirilmesi, barış sürecinin başarıya ulaşmasının ardından af kararı alınması gerektiğini ifade etti. Mesut Özer, bu kapsamda Demirtaş’ın eylül ayında tahliye edilebileceğini söyledi.

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'den Mesut Özer'in açıklamalarına şu yanıt geldi:

"Av. Mesut Özer Sn. Demirtaş’ı temsile yetkili avukatlardan değildir. Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır. Meslektaşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz."

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