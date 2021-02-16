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Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri''ni Andı

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Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği, çeşitli  tarihlerde cinayete kurban giden, gazeteci, sendikacı, eğitimci ve KÖGEF üyelerini  saygıyla andığını bildirerek, anıları ve mücadele hedeflerinin yaşatılacağını belirtti.
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri''ni Andı

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği, çeşitli  tarihlerde cinayete kurban giden, gazeteci, sendikacı, eğitimci ve KÖGEF üyelerini  saygıyla andığını bildirerek, anıları ve mücadele hedeflerinin yaşatılacağını belirtti.

Dernek Başkanı Burhan Eraslan yaptığı yazılı açıklamada, 1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ile Türk Eğitim Kulübü (TEK) yöneticisi ve sendikacı Ahmet Yâhya, 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet gazetesi yazar ve yayıncıları Ahmet Muzaffer Gürkan ile Ayhan Hikmet, 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden             Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu, 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Ankara ve Adana’da cinayetlere kurban giden dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile 1996 yılında Lefkoşa’da cinayete kurban giden Yenidüzen gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı’yı her yıl şubat ayı içerisinde organize edilen etkinliklerle andıklarını belirtti.

Covid-19 salgını nedeniyle demokrasi şehitleri anısına bu yıl toplu katılımlı sosyal, kültürel veya sportif herhangi bir etkinlik organize edilmediğini  belirten Eraslan, açıklamasında, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da saygıyla anıyoruz, anılarını ve mücadele hedeflerini yaşatmaya devam edeceğimizi de önemle kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verdi.

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