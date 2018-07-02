Demokratik yaşamımız boyunca periyodik olarak seçim yapacağız

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık ve Muhammet Müfit Aydın, Bursa Adliyesine geldi. Burada düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu ilk seçim değil, son seçim de olmayacak. Dolayısıyla bundan sonra demokratik yaşamımız devam ettiği süre içinde periyodik olarak seçimleri gerçekleştirmeye ülkemiz olarak devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE, SEÇİMLERİ SULH VE BARIŞ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİREN BİR ÜLKE'

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık demokrasisi, özellikle seçimleri, olgunlukla, sulh ve barış içinde gerçekleştiren bir ülke olmuştur. Çok partili hayata geçtiğimiz tarihten, özellikle serbest seçimlerden itibaren 1950 yılından bu yana gerçekleşen bütün seçimlerin büyük bir olgunlukla, Yüksek Seçim Kurulunun idare ve gözetimi altında büyük bir olgunlukla gerçekleştirildiğini, adil bir süreçle gerçekleştirildiğini bütün milletimiz net bir şekilde görmüştür. Bu bakımdan bu da Türkiye açısından çok önemlidir. Katılım oranına gelirsek… Bugün batı ülkelerinde neredeyse yüzde 45-50 oranında bir katılımla gerçekleştirilen seçimlerin Türkiye'de yüzde 87'yle gerçekleştirilmiş olması, Bursa'da yüzde 90'a ulaşmış olması, insanımızın 'ülke yönetimine benim de bir katkım, tesirim olsun' diyerek yaklaşımını göstermektedir ki bu, Türkiye için gelecek adına umut vadeden bir durumdur."

'BURSA, TÜRKİYE'NİN MİNYATÜRÜDÜR'

Çavuşoğlu, Bursa'da yüzde 90'a varan bir katılımla seçimin gerçekleştirilmiş olmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bursa esasen Türkiye'nin minyatürüdür. Biz bundan sonraki süreçte AK Parti olarak, yürütme organının başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Mecliste de aynı şekilde milletvekilleri olarak bir taraftan yasama faaliyetlerini, bir taraftan yürütme icraatlarını sürdürerek Bursa'mız için nasıl daha fazla katma değer üretebiliriz, markalaşmış bu özelliğine nasıl daha fazla ivme sağlayabiliriz ve Bursa'mızı her bakımdan örnek bir şehir haline nasıl getirebiliriz, bunun çalışmasını gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.