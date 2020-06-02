Dendias: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları konusunda yüz yüze görüşmeye hazırız”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları konusunda yüz yüze görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Türkiye, Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası uyarınca 3-4 ay içerisinde bölgedeki sondaj faaliyetlerine başlayacağını açıklamıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ocak ayında sondaj çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını söylemişti.
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