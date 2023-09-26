Denetimler devam ediyor

25 Eylül 2023 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt'da eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve kahvehaneler kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 26 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 987 araç sürücüsü kontrol edildi ve 62’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 227 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 59 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 320 araç sürücüsü kontrol edildi ve 13’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 70 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 1,155 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 177’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 82’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 372 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edildi